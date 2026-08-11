Exclu de la Coupe du monde, l’arbitre Omar Artan a été dédommagé par l’UEFA avec la Supercoupe d’Europe. L’arbitre somalien, après avoir vu son rêve de Coupe du monde s’envoler à cause de son refoulement à l’entrée aux États-Unis en juin dernier, arbitrera demain son premier match sur le Vieux Continent, l’affiche qui attribue le premier trophée de la saison entre le PSG et Aston Villa.





Avant le coup d’envoi de la Coupe du monde américaine, Artan s’était malgré lui retrouvé sous le feu des projecteurs après avoir été refoulé à son arrivée à l’aéroport international de Miami, bien qu’il fasse partie du groupe d’arbitres sélectionnés par la FIFA pour le tournoi. « Cela a été une période très difficile », a déclaré l’arbitre dans une interview accordée au site de l’UEFA. « Beaucoup de personnes m’ont témoigné leur solidarité, parce que lorsque vous travaillez pendant des années à la réalisation d’un projet et qu’au final vous ne pouvez pas le mener à bien, c’est une situation vraiment dure à affronter. »