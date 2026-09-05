L’arbitre Sander van der Eijk refuse de se présenter devant la caméra après Ajax - PSV : « Il s’est grillé tout seul »

Sander van der Eijk a refusé samedi soir la demande d’ESPN de donner une interview après Ajax-PSV, raconte le présentateur Jan Joost van Gangelen dans De Eretribune. L’analyste Hugo Borst estime que l’arbitre se met ainsi en mauvaise posture.

La victoire 3-1 du PSV à la Johan Cruijff ArenA a été éclipsée après la rencontre par l’incident entre Ruben van Bommel et Aaron Bouwman. Le joueur du PSV a percuté l’Ajacide, qui a été contraint de céder sa place au débutant Thilo Kehrer.

La situation a brièvement dégénéré au moment de ce changement, lorsque Youri Baas est venu demander des comptes à Van Bommel de manière musclée, et une échauffourée a inévitablement suivi. Sur le bord du terrain aussi, le ton est monté.

Une fois la poussière quelque peu retombée, Van der Eijk a sorti un carton jaune à Van Bommel. À la stupéfaction, entre autres, de tous ceux qui aiment l’Ajax, l’arbitre n’a pas non plus été appelé à l’écran par le VAR Pol van Boekel.

Dans le studio d’ESPN, les analystes étaient parfaitement d’accord pour dire que Van Bommel méritait un carton rouge. Borst a ainsi qualifié la faute de « tentative de meurtre ». Le carton jaune est resté et, à onze contre onze, le PSV a assuré sa victoire dans le temps additionnel.

« Je trouve toujours cela dommage », réagit Borst au sujet de la décision de Van der Eijk. « Il peut tout simplement reconnaître son erreur. Il aurait dû être sauvé, c’est aussi ce que j’ai envoyé par message à Raymond van Meenen (patron des arbitres, ndlr) : “Pourquoi le VAR ne l’appelle-t-il pas ?”

« En d’autres termes, si nous pouvions tous refaire les choses, Ruben van Bommel n’aurait pas commis cette faute, nous n’aurions pas cette discussion et cet arbitre, qui n’a peut-être pas été extrêmement bon mais qui n’a eu aucun problème avec le match pendant quatre-vingts minutes... Il s’est maintenant aussi saboté lui-même », conclut Borst.



