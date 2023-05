L'arbitre de Bayern – Leipzig pète un câble et insulte un consultant

À nouveau critiqué par un consultant récidiviste, l'arbitre de Bayern – Leipzig insulte son détracteur avant de s'excuser publiquement.

C'est ce qu'on appelle une scène ahurissante. D'habitude relativement épargnée par les problèmes en tous genres qui font foison dans les autres championnats européens, la Bundesliga peut se targuer d'une très bonne réputation de ses arbitres et de son utilisation de l'assistance vidéo. Mais ce samedi soir, Deniz Aytekin, arbitre reconnu qui officiait lors de la rencontre perdue par le Bayern contre le RB Leipzig (1-3), a complètement pété un câble en insultant un ancien homologue devenu consultant pour la télévision. Il s'est ensuite excusé publiquement en affirmant regretter son geste.

Un consultant aux critiques permanentes

Pour comprendre, ou du moins expliquer en partie, cette explosion inattendue de la part de l'un des meilleurs arbitres d'Allemagne, il faut se pencher sur un contexte particulier : depuis plusieurs mois maintenant, l'ancien arbitre Manuel Gräfe se fait un plaisir de dégommer les différents arbitres qui officient actuellement en Bundesliga, les critiquant pour tout et pour rien et le plus souvent avec pas mal de mauvaise foi.

Ce samedi, le trublion a récidivé en accusant l'arbitrage vidéo d'une erreur sur le but de l'égalisation du RB Leipzig sur lequel il y aurait, selon lui, une faute sur Leon Goretzka à la base de la phase. Si il n'a pas été directement pointé du doigt, Deniz Aytekin a toutefois perdu son sang-froid lorsque la chaîne ZDF lui a demandé de justifier sa décision sur la scène : « Cela va à contre-courant de l'esprit du jeu, c'est fou de vouloir polémiquer là dessus. C'est quoi la suite? Je vais devoir raconter des conneries pour contrer celles que vous créez? Cela n'a rien à voir avec le sport. »

Aytekin pète un câble et insulte Gräfe

Mais l'homme en noir ne s'est pas arrêté là et a complètement pété un câble en insultant directement celui qui tente à tout prix de créer des polémiques à tout va : « Le jeu a été créé pour aider les joueurs, et aucun joueur ne s'est plaint sur cette phase. C'est incroyable. Dans ce stade, personne ne s'est plaint de l'arbitre, personne. Et Manuel Gräfe est assis à Berlin avec ses 180 kilos et dit de la merde. »

Une fois la pression retombée, Aytekin est revenu à l'interview pour présenter ses excuses : « Je voudrais m'excuser très clairement pour le choix des mots. C'était complètement exagéré. Je suis très en colère contre moi-même, j'ai paniqué. » Pour faire patte blanche, l'arbitre de Bayern-Leipzig a annoncé faire don de 5000€ à une association. Il a toutefois tenu à préciser qu'il respecte le fait que Gräfe était un arbitre de très haut niveau mais « [qu']il mène désormais une sorte de guerre contre la DFB et les arbitres. »