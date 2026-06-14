L'Allemagne et Curaçao ont offert une première mi-temps animée dimanche soir au Houston Stadium. Mais dès les premières minutes, un contentieux arbitral a cristallisé l'attention : les Allemands ont estimé être lésés par les décisions de l'homme en noir.

Après un tir dévié de Leroy Sané à la 11e minute, l’Allemagne a réclamé un corner, mais l’arbitre Jalal Jayed a accordé un coup de pied de but à Curaçao, à la grande surprise des Allemands. Le VAR n’est pas intervenu, ce qui a suscité l’incompréhension sur le terrain.

Selon le protocole de la Coupe du monde, cette non-intervention est pourtant justifiée : le VAR peut uniquement corriger un corner accordé à tort, car celui-ci pourrait directement aboutir à un but.

En revanche, si un corner n’est pas accordé à tort, comme ce fut le cas ici, aucune intervention n’est permise. La décision de l’arbitre, même manifestement erronée, est donc maintenue.

Le VAR, Zakhele Siwela, a donc respecté le protocole, malgré la frustration des Allemands. Ces derniers n’étaient d’ailleurs pas les seuls à critiquer l’arbitrage.

À la mi-temps, le sélectionneur de Curaçao, Dick Advocaat, a également manifesté son agacement auprès de Jayed, notamment après l’attribution d’un penalty aux Allemands juste avant la pause, renvoyant son équipe au vestiaire avec un retard de 3-1.