L'arbitre agressé en Turquie fait une grande promesse

L'arbitre turc a juré qu'il ne pardonnerait jamais à Faruk Koca, qui l'a violemment agressé, tout en s'exprimant sur cet incident déchirant.

Koca a fait irruption sur le terrain et a agressé physiquement Meler après l'égalisation de son équipe à la 97e minute contre Caykur Rizespor lors d'un match nul 1-1 en Super Lig. Meler, qui a dû passer trois jours à l'hôpital pour se remettre de cette attaque soudaine, est sorti de l'hôpital mercredi, mais il a été aperçu avec un œil enflé alors qu'il quittait l'établissement médical.

Dans une interview accordée au média turc Hurriyet, Meler a déclaré : "Non, je n'ai pas pardonné [à Koca], je ne pardonnerai pas : "Non, je n'ai pas pardonné [à Koca], je ne pardonnerai pas. La personne qui a fait ça m'a donné un coup de poing, je me suis effondré et je suis tombé par terre. Mais le coup de pied que j'ai reçu alors que j'étais à terre est quelque chose que je n'oublierai jamais pour le reste de ma vie. C'est pourquoi, en conscience, je ne pardonnerai jamais. Je ne pardonnerai en aucune façon, je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont fait cela ou à ceux qui l'ont provoqué. Je le dis clairement, je ne pardonnerai pas à ceux qui l'ont provoqué ou à ceux qui l'ont fait".

À titre de mesure disciplinaire, le conseil de discipline de la Fédération turque de football a infligé à Koca une interdiction à vie. Ankaragucu, le club associé à Koca, a été sanctionné de cinq matches à domicile joués à huis clos et d'une amende de 60 000 euros (66 000 dollars).

Je pense qu'il s'agit d'une étape importante", a déclaré M. Meler. "Personne ne doit provoquer [les arbitres]. Tout le monde fait son travail. On dit que le problème est un manque d'éducation. Non, il existe une formation à l'arbitrage qui n'est pas disponible dans les entreprises. C'est pourquoi je pense qu'il faut encourager les arbitres. Je pense qu'ils sont également fatigués de certaines choses. Nous disons toujours "pression, pression". Il n'y a pas que moi, ils ont aussi une famille.

Les conséquences de l'incident ont conduit à la suspension de tous les championnats par la Fédération turque de football (TFF). La première division a repris après cette suspension, mais l'un des matches prévus a été abandonné lorsque le président d'Istanbul a retiré son équipe pour protester contre une décision arbitrale.