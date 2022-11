L'arbitrage favorise le Real ou le Barça ? Les accusations graves

Rodrygo Goes doit se concentrer sur la Coupe du monde, mais cela ne l'a pas empêché de lancer une pique aux arbitres

Les Blancos ont perdu cinq points lors de leurs trois derniers matches de championnat avant la pause, contre Gérone, le Rayo Vallecano et Cadix, après quoi Thibaut Courtois et Carlo Ancelotti se sont plaints à haute voix des arbitres, sans parler des plaintes véhémentes de Vinicius Junior sur le terrain.

Dans une interview accordée à Diario AS, Rodrygo a été interrogé sur cette mauvaise forme avant la Coupe du monde, une occasion qu'il a saisie pour mettre davantage de pression sur les arbitres.

"La défaite à Vallecas nous a fait beaucoup de mal. Nous n'étions pas à la hauteur. Et l'arbitre ne nous a pas permis d'être nous-mêmes. Vini et moi avons subi des attaques lors de ces deux derniers matchs et les arbitres, très mauvais de ne pas les punir. Ils permettent tout. J'ai déjà dit que c'était une honte ce qui m'est arrivé avec Fali et que le VAR n'a rien dit non plus. Il m'a regardé et m'a frappé, ce n'était pas un incident. Je ne sais pas à quoi sert le VAR. Mais nous sommes autocritiques. Ce soir-là, à Vallecas, nous n'avons pas bien joué. Je pense que nous aurions pu jouer toute la nuit contre le Rayo et nous n'aurions pas gagné."

L'incident de Fali auquel il fait référence est un carton rouge potentiel pour le défenseur de Cadix. Le défenseur central s'en prend à Rodrygo et aurait pu, peut-être dû, être expulsé pour cela. Bien que les images montrent que Rodrygo lève son bras en premier vers Fali.

Plus tard dans l'interview, on lui a demandé si les arbitres avaient favorisé le FC Barcelone et nui au Real Madrid. Rodrygo, sans ironie, a répondu qu'il n'aimait pas parler des arbitres.

"Je n'aime pas vraiment parler des arbitres, mais cela a été difficile lors des derniers jours de match avant la pause. Pour les rivaux, tout est plus facile que pour Madrid. Nous en avons parlé dans les vestiaires et nous ne savons pas ce qui se passe. C'est un peu étrange. Avec nous, ils ne vont pas très bien. On verra si les choses changent à notre retour. Pour mon but refusé contre Gérone, je ne sais plus quelle règle s'applique. Pour certains, c'est un but légal et d'autres disent que c'est une faute..."