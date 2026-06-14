L'arbitrage de cinquième division ravive de tristes souvenirs pour Tuchel face à la Croatie

L’arbitre français Clément Turpin a été désigné pour diriger le match d’ouverture de la Coupe du monde entre l’Angleterre et la Croatie, mercredi prochain, lors de la première journée de la phase de groupes.

Tuchel conserve un mauvais souvenir de Turpin, qu’il a qualifié d’« arbitre de cinquième division », selon la BBC.

En avril 2023, l’arbitre français avait infligé deux cartons jaunes à Tuchel, alors entraîneur du Bayern Munich, lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre Manchester City, provoquant son expulsion vers les tribunes.

En première période, Turpin avait déjà sanctionné cinq fois au sol, avant d’exclure directement Dayot Upamecano pour une faute sur Erling Haaland ; décision finalement annulée par la VAR pour hors-jeu.

Battu 4-1 au score cumulé, Tuchel avait alors étayé ses critiques : « Deux éléments n’étaient pas à la hauteur : la pelouse était en mauvais état et l’arbitre, hélas, était de cinquième division. »

Il a ajouté : « Je lui donne une note de 1 sur 10. Il a été très mauvais. C'est incroyable à ce niveau. »

Malgré ce contentieux, Turpin demeure l’un des arbitres les plus respectés du continent, ayant officié la finale de la Ligue Europa 2021 et celle de la Ligue des champions 2022.

S’il a également été sélectionné pour officier à l’Euro 2024, où il a dirigé le match nul sans but entre l’Angleterre et la Slovénie, ces critiques n’ont pas entaché sa réputation sur la scène continentale.











