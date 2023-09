L’Arabie Saoudite sur le point de piquer un cadre du Real Madrid

Alors que le mercato n’est pas encore fermé en Arabie Saoudite, le Real Madrid risque de perdre un de ses cadres.

Leader de Liga après 4 victoires en autant de matchs, le Real Madrid a pourtant frôlé la catastrophe en tout début de saison. Le club de la capitale a perdu quelques jours avant son premier match de Liga, son gardien titulaire, Thibaut Courtois. Le gardien belge s’est blessé gravement et manquera une grande partie de la saison. Outre la blessure de l’ancien joueur de Chelsea, Madrid est également sevré de Militao, de Benjamin Mendy et surtout de Vinicius Junior pour cause de blessure. Malgré cela Carlo Ancelotti et ses hommes font plutôt un bon début de saison.

Mais alors que la défense madrilène est décimée par de nombreuses blessures, une situation embarrassante risque de fragiliser davantage les Merengues. Ce mardi, les rumeurs font état d’un éventuel départ de David Alaba du Real Madrid. Cadre de la défense madrilène, l’autrichien est envoyé en Arabie Saoudite. Al-Hilal, le nouveau club de Neymar souhaite recruter le solide défenseur madrilène d’ici la fin du mercato en Arabie Saoudite le 20 septembre prochain.

Alaba ne partira pas

Mais alors que l'hystérie s’empare des fans de Madrid après ses rumeurs, Fabrizio Romano vient de faire une mise au point.

Selon le journaliste italien, David Alaba ne partira pas du Real Madrid.« Les rumeurs concernant David Alaba à Al-Ittihad sont totalement fausses. Aucune chance pour que David Alaba quitte le Real Madrid ou pour que le Real accepte de le vendre même en cas d’offre folle » a explique le spécialiste du mercato sur les réseaux sociaux avant de conclure. « Alaba aime le Real Madrid, il aime la ville et le club. Il n’y a aucune chance pour qu’il parte » a-t-il ajouté.

David Alaba est sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2026 et devrait poursuivre son séjour dans la capitale espagnole.