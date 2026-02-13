L'Arabie saoudite offre un pont d'or à Camavinga

Des départs sont également à prévoir, dont celui d'Eduardo Camavinga, qui pourrait rejoindre l'Arabie saoudite pour un contrat lucratif.

L'objectif est l'arrivée d'un nouveau milieu de terrain au Bernabéu, Toni Kroos et Luka Modric n'ayant pas été remplacés depuis leurs départs respectifs en 2024 et 2025. C'est un secteur où le Real Madrid a connu des difficultés ces 18 derniers mois, mais il est possible que la situation se résume à un joueur arrivant pour un joueur partant.

Camavinga, également courtisé par Liverpool, est convoité par Al-Ittihad pour remplacer N'Golo Kanté, parti à Fenerbahçe en début de mois. Selon 365scores (via MD), le club de Saudi Pro League préparerait une offre de contrat « astronomique ».

Camavinga peine à s'imposer comme titulaire indiscutable au Real Madrid cette saison, malgré sa disponibilité depuis septembre. Il doit faire face à la concurrence d'Aurélien Tchouaméni, d'Arda Güler et de Fede Valverde, et l'arrivée d'un nouveau milieu de terrain pourrait le reléguer encore plus bas dans la hiérarchie.

Malgré cela, il serait très surprenant que le Real Madrid envisage une offre pour Camavinga. Les dirigeants du club ont une grande confiance en le milieu de terrain, qu'ils considèrent capable de devenir un titulaire régulier pour les années à venir.

Al-Ittihad pourrait bien tenter de recruter Camavinga, mais il y a fort à parier que ce sera en vain. Le Real Madrid compte sur lui pour le présent et l'avenir, d'autant plus qu'aucun signe ne laisse penser qu'il n'est plus au niveau requis pour jouer au Bernabéu. Le club de Saudi Pro League devra certainement se tourner vers d'autres pistes.