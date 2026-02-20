L'Arabie saoudite met le paquet sur une star du Barça

Fermin Lopez et Marc Casado ont été fortement pressentis pour un départ l'été dernier, et le cas de ce dernier devrait de nouveau faire l'objet de discussions.

Casado aurait pu partir pour environ 30 millions d'euros à la fin du mercato, West Ham United et Wolverhampton étant cités comme destinations potentielles. Cependant, Casado a décidé de rester au club, privilégiant une saison supplémentaire sous les ordres de Hansi Flick.

Ces dernières semaines, il a toutefois été rapporté que Casado serait ouvert à un transfert en Arabie saoudite cet été. Après l'été, Casado a signé avec le célèbre agent Jorge Mendes, qui entretient des liens étroits avec le Moyen-Orient. Ce dernier pourrait lui accorder une pause de deux ans loin des compétitions européennes, après quoi Casado pourrait revenir en Europe au sommet de sa forme et avec une sécurité financière confortable. Parallèlement, il a également été rapporté que Barcelone tentait de prolonger le contrat de Casado.

La dernière information en date nous vient d'Arabie saoudite, où 365scores (via Sport) indique que le pays organisera une rencontre avec les agents de Casado afin de savoir s'il serait intéressé par un transfert. Si Casado donnait son accord, le Fonds d'investissement public saoudien autoriserait un transfert supérieur à 40 millions d'euros.

Étant donné qu'un prix de 30 millions d'euros avait été évoqué l'été dernier, et que Casado joue beaucoup moins que l'année dernière, où il avait intégré l'équipe nationale espagnole, il semble peu probable que l'Arabie saoudite surpaye de cette manière. Si Casado négocie un nouveau contrat, l'intérêt d'un autre club contribue sans aucun doute à faire grimper les enchères. Son contrat avec Barcelone court actuellement jusqu'en 2028, ce qui signifie que les Blaugrana voudront probablement le vendre ou prolonger son contrat.