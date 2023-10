L’Arabie Saoudite à fond sur l’OM

Le pays d’Asie est toujours intéressé par le rachat de l’OM. Et il s’active dans les coulisses pour atteindre cet objectif.

L’Arabie saoudite a fait irruption dans le landerneau du football européen en 2021 en rachetant le club de Newcastle. Aujourd'hui, il semble que les Saoudiens soient à la recherche d'un nouveau club, et deux noms européens se dégagent. Valence CF en Espagne et l'Olympique de Marseille en France.

L’Arabie Saoudite ne lâche pas l’affaire

Selon les informations rapportées par le média anglais The Indépendant, des intermédiaires travailleraient activement sur un éventuel rachat de ces clubs. L'objectif de l'Arabie saoudite est clair. Investir dans un club ayant un riche héritage historique, mais dont les performances récentes ne sont pas à la hauteur de sa réputation. Cette stratégie permettrait d'exploiter un fort potentiel de croissance.

Valence dans le viseur

Valence CF, actuellement classé 9e en Liga espagnole, apparaît comme un choix attrayant. Évoluant dans l'un des championnats les plus prestigieux d'Europe, le club possède une grande histoire. Cependant, le président de Valence, Peter Lim, semble hésiter à céder le contrôle du club, ce qui pourrait compliquer les négociations. Une situation qui pourrait pousser les dirigeants saoudiens à foncer sur l’OM.

L’OM, une option plus simple ?

De l'autre côté, l'Olympique de Marseille se présente comme une option potentiellement plus accessible pour les Saoudiens. Le processus de vente du club français pourrait être plus simple à mettre en place, et pourrait ainsi offrir une solution rapide pour les investisseurs saoudiens.

Cette démarche s'inscrit dans la politique sportive de l'Arabie saoudite, qui a récemment officialisé sa candidature pour accueillir la Coupe du Monde 2034. En investissant dans des clubs européens, le pays cherche à renforcer son influence dans le monde du football et à développer sa crédibilité en tant que nation hôte de la Coupe du Monde.

Un avenir radieux pour l’OM

Si l'Arabie saoudite venait à acheter l'Olympique de Marseille, cela marquerait un nouveau chapitre dans l'histoire du club phocéen. Avec son héritage historique impressionnant, l'OM pourrait bénéficier d'investissements importants pour retrouver sa place parmi les grands d'Europe. Les supporters marseillais espèrent sans doute que cet éventuel rachat apporterait des jours meilleurs et de nouvelles perspectives de succès au club Phocéen. Il va falloir désormais convaincre Franck Mc Court.