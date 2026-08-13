L'après-Infantino : l'UEFA prépare un plan de réforme de la FIFA

L'alliance menée par l'Union des associations européennes de football explore des projets visant à faire tourner la présidence de la Fédération internationale de football, la « FIFA », entre les confédérations continentales, dans le but de réduire les pouvoirs de la fonction, dans l'hypothèse où Gianni Infantino serait finalement contraint de se retirer.

Le sommet du football reste plongé dans un conflit interne provoqué par le plan « FIFA Forward Enterprise », qui s'est ensuite mué en une guerre d'usure destinée à écarter le dirigeant italo-suisse de son poste. Et tandis qu'Infantino s'accroche à sa position, l'UEFA et ses alliés ont déjà commencé à préparer l'avenir, selon ce qu'a rapporté le journal britannique « The Independent ».

De nombreux dirigeants du football se sont réunis cette semaine à Salzbourg pour assister à la Supercoupe d'Europe, la première fois qu'ils ont pu se rassembler collectivement en personne depuis le déclenchement de la crise de la FIFA, née lorsqu'Infantino a annoncé qu'il visait à vendre des participations dans la Coupe du monde à des investisseurs du secteur privé.

Il est entendu que le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, a tenu plusieurs réunions, la présence du président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, ayant été jugée particulièrement importante compte tenu du soutien passé de la Confédération africaine à Infantino.

Parmi les sujets qui, croit-on savoir, ont été abordés à Salzbourg figurent des projets visant à mener un examen indépendant de la gouvernance de la FIFA et à rédiger un document politique définissant la structure future et les principes de l'instance.

Certaines sources estiment que le fait de limiter cette démarche à la seule FIFA, sans les confédérations continentales, est significatif, ce qui est en partie lié aux projets de rotation de la présidence de la fédération entre les instances continentales, à l'image de l'Union européenne et d'institutions multinationales comparables.

Cela signifie essentiellement que la FIFA n'aura plus de président doté des pouvoirs d'Infantino ou de ses prédécesseurs.

Cette idée serait par ailleurs complétée par un renforcement considérable de l'administration entourant la présidence, de sorte qu'elle ressemble davantage à un solide corps de fonctionnaires.

Le journal britannique a conclu son rapport en soulignant que l'UEFA et ses alliés se concentrent sur un changement de la direction et de la gouvernance de la FIFA, qu'ils considèrent comme le minimum dans cette crise.