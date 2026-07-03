L'Angleterre reçoit un conseil surprenant : « Utilisez du Viagra contre le Mexique »

Selon plusieurs médias anglais, la sélection nationale devrait envisager un recours au Viagra avant son match contre le Mexique.

En huitièmes de finale, l’Angleterre affrontera le Mexique, pays hôte, au stade Aztèque, situé à environ 2 200 mètres d’altitude.

À cette altitude, les joueurs, peu habitués, risquent de ressentir plus vite les effets de l’hypoxie. Pour y remédier, plusieurs médias britanniques suggèrent au groupe de joueurs d’avoir recours à ce médicament.

Le Viagra n’figurant pas sur la liste des substances dopantes de l’Agence mondiale antidopage (AMA), son usage est donc autorisé. Selon plusieurs études, ce médicament n’offre aucun gain de performance.

Bien que le Viagra soit surtout connu pour traiter les troubles de l’érection, il a initialement été développé contre l’hypertension artérielle. En altitude, l’air est raréfié et la teneur en oxygène diminue.





En dilatant les vaisseaux sanguins pulmonaires, il atténue des symptômes tels que la fatigue et les vertiges.

Lors de la Coupe du monde 2010, des rumeurs avaient déjà circulé sur une possible utilisation du Viagra par l’Angleterre pour compenser les effets de l’altitude. La FA avait alors démenti, précisant que Rustenburg, où l’équipe évoluait, se situait à seulement 1 200 mètres.