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Muhammad Sharaf Eldeen

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L'Angleterre mise sur le Viagra pour défier le Mexique

Mexico vs Angleterre
Mexico
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Tuchel a prévenu : s’adapter à cette situation ne sera pas aisé.

La sélection anglaise pourra recourir au Viagra pour faciliter son acclimatation à l’altitude de Mexico, en prévision du huitième de finale de la Coupe du monde 2026 contre le Mexique.

Selon le journal britannique The Sun, les règlements de l’Agence mondiale antidopage (AMA) autorisent l’usage du sildénafil, commercialisé sous le nom de « Viagra », car il ne figure pas sur la liste des substances interdites. Les joueurs anglais pourront donc l’utiliser sous la supervision du staff médical de la sélection afin de mieux affronter les effets du jeu en altitude.

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La FIFA réfléchirait à décaler les dates de la Coupe du monde, tandis que la chaleur au Maroc suscite des interrogations.

Le sélectionneur anglais Thomas Tuchel avait d’ailleurs prévenu : évoluer au stade Azteca, à plus de 2 200 mètres d’altitude, serait un défi « tout à fait impossible » à relever en seulement quatre jours d’acclimatation.

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Des études suggèrent que le « Viagra » peut améliorer la circulation sanguine pulmonaire, limitant ainsi fatigue et vertiges liés à la raréfaction de l’oxygène en altitude.

Selon le journal britannique The Sun, cette pratique est légale si elle est encadrée par le staff médical et destinée à des fins thérapeutiques ou d’acclimatation.

Ce n’est pas une première : certaines formations argentines ont déjà eu recours au « Viagra » dans des circonstances similaires.

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