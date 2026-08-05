L'ancienne star du Real Madrid : Vinicius Junior ne prévoit pas de prolonger

Le feuilleton de l'avenir de Vinicius Junior pourrait connaître un chapitre décisif ce mercredi, lorsque son club, le Real Madrid, et les agents du joueur brésilien se retrouveront face à face pour discuter d'une prolongation de contrat.

Selon l'émission « El Larguero », Vinicius a refusé la dernière offre du Real Madrid, d'un montant de 22 millions d'euros par an jusqu'en 2031, et Arsenal est en tête de la course pour l'engager si son contrat avec le Real Madrid n'est pas prolongé.

Rappelons que le contrat de Vinicius avec le Real Madrid expire en 2027, et qu'il pourrait partir librement un an plus tard s'il le souhaite.

De son côté, Predrag Mijatovic, ancien joueur et ancien directeur sportif du Real Madrid, s'est montré très pessimiste quant à l'avenir du Brésilien au stade Santiago Bernabeu.

Le Monténégrin a commenté dans l'émission « El Larguero » : « Nous savons désormais ce que le Real Madrid lui propose, et Vinicius l'a refusé. À cette période de l'été, avec un an restant sur son contrat, toute cette situation indique clairement que Vinicius ne prévoit pas de prolonger. »

Il a ajouté, selon le journal «Mundo Deportivo» : « Il peut demander 30, 35 ou 25 millions, peu importe. À ce stade, cela n'a plus d'importance ; il étudie déjà d'autres offres, ce qui est normal étant donné qu'il s'agit d'un joueur exceptionnel. »

Il a poursuivi : « Arsenal est très intéressé par sa signature. J'ai des informations en provenance d'Angleterre indiquant qu'Arsenal prévoit de payer une somme colossale pour le recruter. »

Et de conclure : « S'il ne souhaite pas prolonger, nous devrons obtenir une somme importante en échange de son transfert. On verra ce qui se passera, mais d'ici le mois d'août, les choses resteront floues. Si nous ne parvenons pas à le convaincre de prolonger, nous devrons envisager d'obtenir une somme importante en échange de sa vente. »



