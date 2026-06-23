« L’ancienne star du RB Leipzig, 29 ans, fait une apparition surprise au Telstar »

Jean-Kévin Augustin s’entraîne actuellement avec le club néerlandais de Telstar, selon les informations du podcast « 1963 » diffusé sur X. Formé au Paris Saint-Germain, l’attaquant a ensuite porté les couleurs du RB Leipzig et de l’AS Monaco. Au sommet de sa valeur marchande, Transfermarkt l’évaluait à plus de 25 millions d’euros.

Considéré comme l’un des plus grands talents issus du centre de formation du PSG, il a disputé 31 matchs avec le club parisien avant d’être transféré au RB Leipzig contre un chèque de seize millions d’euros.

En Allemagne de l’Est, il a inscrit vingt buts en 67 matchs et impressionné lors de sa première saison. Après un deuxième exercice moins convaincant, il a été prêté à l’AS Monaco.

Il n’y dispute que treize rencontres et ne convainc pas, mais Leeds United décide tout de même de miser sur lui. Le club anglais le prête alors à Leipzig, avec une option d’achat automatique en cas de promotion.

À Leeds, il ne joue presque pas, mais le club est tout de même promu. Les Yorkshiremen le renvoient alors à Leipzig, qui les traîne devant les tribunaux.

Le club allemand a gagné et a contraint Leeds à verser 18 millions d’euros. Augustin a ensuite porté plainte à son tour, estimant avoir été privé d’un contrat de cinq ans à 100 000 euros par semaine.

Il a également gagné son contentieux et obtenu environ 28 millions d’euros de dédommagement. Deux ans plus tard, il s’est engagé avec le Stade Rennais, puis avec Bâle, où il a souvent été victime de blessures.

En 2023, il resurgit au Motor Lublin, douzième du championnat polonais, où il dispute quatre matchs avant de partir à l’été 2025.

Après une année sans club, l’attaquant de 29 ans a donc fait son apparition à Velsen-Zuid. Si ses performances à l’entraînement convainquent, le Telstar pourra lui proposer un contrat. Fabiano Rust, dont le bail avec Feyenoord expire, et Prince Aning, en fin de contrat à Dortmund, participent également à la préparation du club néerlandais.