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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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L’ancienne star du FC Barcelone recommande à Rashford de rester

Mercato
Angleterre
Coupe du monde
FC Barcelone
M. Rashford
I. Rakitic
LaLiga
Manchester United

Marcus Rashford a parfaitement lancé la Coupe du monde 2026 avec l’Angleterre, en prolongeant la dynamique offensive qui avait conclu sa saison avec Barcelone.

Il a ouvert son compteur lors de la victoire 4-2 contre la Croatie mercredi, en ouverture de la phase de groupes.

Son avenir demeure incertain, lui qui a passé la saison dernière en prêt à Barcelone, en provenance de Manchester United.

Selon Mundo Deportivo, un accord de 30 millions d’euros était presque conclu pour qu’il reste en Catalogne, mais il a expiré le 15 juin.

L’attaquant souhaite toujours rester en Catalogne, tout en gardant à l’esprit qu’il pourrait recevoir d’autres offres avant la clôture du mercato estival.

De son côté, l’ancien Blaugrana Ivan Rakitić a confié à DAZN après avoir vu la réalisation de l’Anglais : « Ce serait une bonne chose pour le Barça de continuer à compter sur Rashford. »

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