L'ancienne star du Barça : si j'avais eu le trio du Real Madrid, je serais resté assis tout le match

Arda Turan, l'entraîneur du club ukrainien du Chakhtar Donetsk, a suscité la polémique avec une déclaration remarquée sur son attitude fougueuse au bord du terrain, après avoir évoqué l'ancien trio du milieu de terrain du Real Madrid, Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro, lorsqu'on l'a interrogé sur la raison de son agitation permanente durant les matchs.

Dans des déclarations à la presse après le match nul de son équipe face au club néerlandais du PSV Eindhoven (1-1), hier jeudi lors de la première journée de la Ligue des champions, l'ancien joueur du FC Barcelone et de l'Atlético Madrid a évoqué sa manière de gérer les matchs, avant de surprendre tout le monde par sa réponse dans laquelle il a cité le trio du Real Madrid, le rival traditionnel du Barça et des Merengues.

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Turan a déclaré : « Si j'avais Kroos, Modric et Casemiro, je resterais assis pendant les quatre-vingt-dix minutes », signifiant qu'il n'aurait alors pas besoin de donner des consignes en permanence à ses joueurs.

Durant le match, Turan s'est emporté contre l'une des décisions de l'arbitre turc Halil Umut Meler, à la 85e minute, ce qui lui a valu un carton jaune, avant de reconnaître après le coup de sifflet final que sa réaction avait été inappropriée.

L'entraîneur turc a déclaré : « C'est mon erreur. Halil a très bien dirigé le match aujourd'hui. Et son staff a fait preuve d'un grand tact. Ils ont arbitré une rencontre digne de la Ligue des champions. Parfois, nous commettons des erreurs sous le coup de l'émotion. Cela arrive, il n'y a pas de problème. »

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