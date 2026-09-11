L'ancienne star du Barça rejoint Neymar à Santos

Un ancien joueur du FC Barcelone s'est rapproché d'un retour sur les terrains par la porte de Santos, après que le club brésilien a trouvé un accord avec le milieu de terrain chevronné, qui s'apprête ainsi à évoluer aux côtés de son compatriote Neymar.

Le journal espagnol « As » a rapporté que Coutinho, âgé de 34 ans, a bouclé son transfert à Santos, après être resté sans club depuis la résiliation de son contrat avec Vasco da Gama, en février dernier.

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Le transfert de Coutinho à Santos intervient avec le soutien direct de Neymar, qui avait demandé à la direction du club de recruter son ancien coéquipier en sélection brésilienne, et qui a lui-même mené une partie des négociations pour finaliser l'opération.

Des rapports brésiliens ont confirmé que la société « NR Sports », appartenant à la famille de Neymar, a participé aux démarches qui ont abouti à l'accord.

Coutinho devrait signer un contrat de courte durée avec Santos jusqu'à la fin de l'année, et passer une visite médicale avant que l'opération ne soit officiellement finalisée.

Le contrat porte sur environ trois mois, les deux parties ayant estimé que cette formule était la plus appropriée, compte tenu de l'éloignement du joueur des terrains depuis février.

Coutinho avait résilié son contrat avec Vasco da Gama, après avoir disputé son dernier match face à Volta Redonda le 14 février, avant de s'éloigner des terrains, tout en continuant à s'entraîner individuellement pour conserver sa condition physique.

Coutinho était revenu à Vasco da Gama en juillet 2024, après 14 années passées sur les terrains européens, où il a joué pour l'Inter Milan, l'Espanyol, Liverpool, le FC Barcelone, le Bayern Munich et Aston Villa, en plus de son expérience avec Al-Duhail au Qatar.

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