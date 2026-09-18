Abdo Atif, ancienne star de la sélection saoudienne, a dévoilé le véritable rival de l'Arabie saoudite lors de la Coupe du Golfe 27, qui débutera dans quelques jours.

L'Arabie saoudite accueille les rencontres de la Coupe du Golfe, du 23 septembre au 6 octobre prochain.

Le tirage au sort de la compétition a placé l'Arabie saoudite dans le premier groupe, aux côtés de l'Irak, d'Oman et du Koweït.

Atif a déclaré, en tant qu'invité de l'émission « Fil Marma » sur la chaîne Al Arabiya : « La sélection saoudienne est capable de franchir la phase de groupes lors de la Coupe du Golfe 27. »

Abdo Atif a insisté sur la difficulté de la mission de l'Arabie saoudite pour terminer en tête du premier groupe, en raison de la présence de la sélection irakienne, considérée comme un adversaire redoutable.

Il a affirmé que la sélection irakienne bénéficie d'une grande cohésion, sous la direction d'un entraîneur remarquable comme l'Australien Graham Arnold.

Atif a souligné l'importance du rôle du public pour motiver les joueurs de la sélection saoudienne à aller loin dans la compétition.

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