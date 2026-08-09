Javier Clemente, ancien sélectionneur de l'Espagne, s'est exprimé sur l'avenir d'Aymeric Laporte, le défenseur de l'Athletic Bilbao, dont le nom est associé à un transfert vers le Barça pour compenser le départ de Ronald Araujo.

Bien que le Barça dispose de quatre défenseurs, en plus de la possibilité de promouvoir Alvaro Cortes en équipe première, le directeur sportif Deco étudie plusieurs options pour renforcer la défense, dont les plus notables sont Romero et Laporte.

Le journal Sport a rapporté les déclarations de Javier Clemente, qui a par le passé entraîné l'Athletic Bilbao.

Clemente a déclaré au réseau EREM News : « Je suis contre le transfert de Laporte dans les rangs du Barça. »

Il a ajouté : « Laporte est un grand joueur, mais je ne pense pas qu'il rejoindra le Barça, car il a récemment rejoint l'Athletic Bilbao en provenance d'Al-Nassr. »

Clemente écarte un départ du défenseur central de l'Athletic Bilbao cet été, après son retour dans les rangs du club basque l'été dernier, en provenance d'Al-Nassr.

Il a poursuivi : « Laporte est indispensable dans les plans du club basque, et je suis contre son transfert vers le Barça, et contre le départ de tout joueur de l'effectif actuel de l'Athletic Bilbao à quelques jours du coup d'envoi de la saison. »

L'Athletic Bilbao réclame 80 millions d'euros pour autoriser le départ de Laporte, qui a formé une charnière centrale avec la sélection espagnole lors de la Coupe du monde, aux côtés de Pau Cubarsi.