Le club de Valence poursuit ses démarches en vue d'engager l'entraîneur mexicain Javier Aguirre pour diriger l'équipe, après que son nom a émergé ces dernières heures comme le principal candidat à la succession de Carlos Corberán.

Selon le journal espagnol « Marca », Valence a entamé des négociations avec les représentants d'Aguirre depuis plusieurs jours, à la suite d'un premier tour de contacts avec un certain nombre d'entraîneurs. Une réunion ou un entretien décisif entre les deux parties est attendu ce vendredi, ce qui pourrait ouvrir la voie à un accord définitif, dans un contexte de volonté commune de conclure l'opération.

Les négociations se déroulent dans la plus grande discrétion, le club et les représentants de l'ancien sélectionneur de l'Égypte observant le silence sur leurs détails, d'autant que certains aspects sportifs et contractuels restent à régler.

Les dirigeants de Valence estiment qu'Aguirre possède les qualités requises pour l'étape actuelle, compte tenu de sa grande expérience, de sa personnalité et de sa connaissance de la Liga, lui qui a déjà entraîné Osasuna, l'Atlético de Madrid, le Real Saragosse, l'Espanyol, Leganés et le Real Majorque.

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De son côté, Aguirre accueille avec un grand enthousiasme l'idée de revenir entraîner en Espagne, et les aspects financiers ne semblent pas constituer un obstacle aux négociations. L'entraîneur cherche à parvenir à une formule qui lui permettrait de terminer la saison en cours, avec la possibilité de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire en fonction de la réalisation d'objectifs précis, au premier rang desquels éviter la relégation.

Aguirre, âgé de 67 ans, est sans club depuis la fin de sa mission avec la sélection du Mexique. Il a par ailleurs reçu plusieurs offres au cours des derniers mois, mais il a continué à privilégier un retour dans le football espagnol.

Pour l'heure, Valence ne se précipite pas pour boucler l'opération, puisque Óscar Sánchez dirigera l'équipe face à la Real Sociedad, tandis que le club prévoit de mettre à profit la trêve internationale, longue de trois semaines, pour permettre l'arrivée du nouvel entraîneur à Paterna et son travail avec l'équipe.



