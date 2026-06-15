L’ancien international Jerry de Jong est décédé à l’âge de 61 ans

L’ancien international néerlandais Jerry de Jong est décédé à l’âge de 61 ans. La Fédération néerlandaise de football (KNVB) a annoncé la nouvelle lundi matin. Ce défenseur, père de l’actuel directeur de la KNVB Nigel de Jong, a porté le maillot des Oranje à trois reprises au début des années 1990.

Il a porté les couleurs de plusieurs clubs néerlandais, notamment l’AZ (où il a été formé), le SC Heerenveen, le PSV et le FC Groningen, totalisant 156 matchs en Eredivisie.

Il a effectué une saison à l’étranger, au SM Caen, avant de revenir aux Pays-Bas pour rejoindre le FC Eindhoven. Il a conclu sa carrière en 2000 au MVV.

Lors des qualifications pour l’Euro 1992, il a disputé l’intégralité des trois matches contre la Grèce, Malte et la Finlande alors qu’il portait le maillot du PSV.

Il a été sacré double champion des Pays-Bas avec le PSV lors des saisons 1990/91 et 1991/92, et a également remporté la Coupe des Pays-Bas avec le club d’Eindhoven en 1989/90.