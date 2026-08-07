La polémique se poursuit au sujet du lieu qui accueillera la finale de la Coupe du monde 2030, alors que la concurrence perdure entre le stade Santiago Bernabéu à Madrid et le futur stade (Hassan II) à Casablanca.

Selon le journal britannique « The Times », le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, aurait proposé au Maroc d'accueillir la finale, en échange d'un soutien l'aidant à se maintenir à son poste.

Bien que la FIFA ait qualifié ces informations de « fausses et trompeuses », la polémique autour du lieu de la finale s'est intensifiée ces derniers temps.

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L'ancien gardien de but international espagnol Santiago Cañizares a abordé cette polémique lors de sa participation à l'émission « el partidazo de cope », où il a exprimé son scepticisme quant aux décisions prises dans les bureaux du football, tout en mettant en garde contre les répercussions de l'organisation de la finale sur le sol marocain.

Cañizares a entamé son propos en affirmant qu'il ne s'intéressait pas aux luttes de pouvoir, aux plus hauts niveaux du football, déclarant : « Les affaires de cravates, je n'ai pas grand-chose à analyser là-dessus, car elles m'ennuient profondément. »

L'actuel consultant a précisé qu'il préférait se concentrer sur ce qui se passe sur le terrain, ajoutant : « Je suis davantage porté à regarder ce qui se passe sur le terrain de football. »

L'ancien gardien espagnol estime que les décisions prises dans les bureaux peuvent bien souvent être liées à des intérêts et à des ambitions personnelles, critiquant « tous ceux qui portent des cravates et ne font rien d'autre que regarder leurs intérêts et leurs ambitions », au lieu de placer l'intérêt du football au premier plan.

Attaque contre le Maroc

La partie la plus polémique des déclarations de Cañizares est intervenue lorsqu'il a évoqué l'éventualité de l'organisation de la finale de la Coupe du monde 2030 au Maroc, en disant : « Le Maroc est un très mauvais adversaire, n'est-ce pas ? Un très mauvais adversaire. »

Il a considéré que « la situation géopolitique est également importante », insistant sur la nécessité de la prendre en compte au moment de prendre une décision de l'ampleur du choix du stade de la finale de la Coupe du monde.

Dans ce contexte, il a affirmé que les relations entre les États « ont une grande influence », en référence aux relations complexes entre l'Espagne et le Maroc.

L'ancien gardien de Valence et du Real Madrid a conclu son propos en déclarant : « Nous voyons déjà que le Maroc, franchement, n'est pas un pays avec lequel nous entretenons des… », avant de laisser sa phrase en suspens sans la terminer.