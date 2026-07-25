L'ami de Ronaldo se propose à Al-Hilal

Les manœuvres se poursuivent dans les coulisses d'Al-Hilal, qui continue d'étudier plusieurs options offensives de premier plan, dans le cadre de sa volonté de renforcer son effectif avant le début de la nouvelle saison, au milieu de surprises successives sur le marché des transferts.

Il semble que la direction du « Zaïm » n'attende plus seulement les joueurs qu'elle place en tête de ses priorités, mais qu'elle commence à recevoir des offres directes de la part des agents de plusieurs stars européennes, au vu du statut dont jouit désormais le club sur la scène mondiale.

Selon les révélations du journaliste italien réputé Gianluigi Longari, le Portugais Pedro Neto, l'ailier de Chelsea, a été proposé à Al-Hilal par son célèbre agent Jorge Mendes, en vue d'un éventuel transfert vers la Roshn Saudi League au cours de l'actuelle période estivale des transferts.

Cette démarche intervient alors qu'Al-Hilal continue de courtiser plusieurs noms de premier plan pour renforcer son secteur offensif, après avoir réussi à recruter le Néerlandais Cyriel Dessers, tout en surveillant plusieurs autres options européennes.

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Bien que la proposition du joueur à Al-Hilal ne signifie pas qu'il existe des négociations officielles à ce stade, l'entrée du nom de Pedro Neto dans la liste des options confirme que le club saoudien étudie toutes les opportunités disponibles avant de finaliser son prochain transfert offensif, d'autant plus que l'entraîneur Simone Inzaghi souhaite disposer de plusieurs ailiers rapides capables d'appliquer son style fondé sur les transitions offensives et le pressing haut.

Pedro Neto est considéré comme l'un des ailiers portugais les plus en vue de ces dernières années, se distinguant par sa grande vitesse, son habileté dans les duels individuels, ainsi que par sa capacité à évoluer à plusieurs postes offensifs, ce qui en fait une option adaptée au projet d'Al-Hilal pour la nouvelle saison.