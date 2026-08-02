Le joueur Pep Chavarría va franchir la plus grande étape de sa carrière professionnelle, après avoir décidé de quitter le Rayo Vallecano pour rejoindre Chelsea, dans le cadre d'un transfert d'une valeur de 25 millions d'euros, auxquels s'ajoutent des primes et des variables, ce qui en fait la plus grosse vente de l'histoire du club madrilène.

Le journal Sport a indiqué que l'annonce officielle du transfert de Chavarría interviendra dans les prochaines heures, après la finalisation des derniers détails entre les deux clubs.

Bien que le Rayo Vallecano espérait obtenir un montant proche de la clause libératoire du contrat du joueur, fixée à 50 millions d'euros, les deux parties sont finalement parvenues à un accord avoisinant la moitié de cette somme.

L'arrière gauche débarque en Premier League anglaise après la meilleure saison de sa carrière, puisqu'il a disputé 44 matches toutes compétitions confondues et inscrit un but, qui fut magnifique, dans les filets de l'Atlético Madrid, tout en délivrant 3 passes décisives, confirmant ainsi son statut de l'un des meilleurs arrières gauches de la Liga.

Son niveau a suscité l'intérêt de plusieurs grands clubs européens, dont le Bayer Leverkusen, mais le joueur a finalement préféré rejoindre Chelsea.

À Londres, Chavarría évoluera sous la houlette de l'entraîneur espagnol Xabi Alonso, qui s'appuie sur un style de jeu fondé sur 3 défenseurs et des arrières offensifs, un système qui correspond aux qualités offensives du joueur espagnol.

Chavarría est d'ailleurs déjà arrivé dans la capitale anglaise, où il viendra compenser le départ de Marc Cucurella, parti au Real Madrid, tandis que sa principale concurrence au poste d'arrière gauche sera Jorrel Hato.

Après des passages dans les clubs de Figueres, Olot, du Real Saragosse et du Rayo Vallecano, Pep Chavarría s'apprête désormais à relever le plus grand défi de sa carrière en rejoignant l'un des géants du football européen.