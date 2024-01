"L'Algérie, une équipe qui a peur"

De passage mercredi sur RMC, Amir Abdou est revenu sur la victoire de la Mauritanie contre l'Algérie (1-0) pendant la Coupe d'Afrique des nations.

Le sélectionneur des Mourabitounes a expliqué comment son équipe avait ciblé la faiblesse mentale des joueurs algériens et de leur entraîneur lors de cette rencontre décisive pour la qualification en huitièmes de finale.

"L'Algérie jouait avec la peur"

Pas mathématiquement éliminée avant son duel contre l'Algérie, la Mauritanie a fait preuve d'une belle force mentale contre les hommes de Djamel Belmadi, tout le contraire des Fennecs. Malgré une nette domination au retour des vestiaires (74% de possession et 5 tir cadrés), les lauréats de l'édition 2019 du tournoi africain n'ont pas réussi à égaliser et ont même failli concéder une nouvelle réalisation en contre.

"On est allé chercher cette qualification au forceps", a ainsi estimé Amir Abdou lors de son passage dans l'After Foot sur RMC mercredi. "On savait que cette équipe-là avait une fragilité, un petit peu, sur l'aspect psychologique. Elle était dos au mur, c'est une équipe qui devait absolument se qualifier et on sentait qu'elle jouait un peu avec la peur."