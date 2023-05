L'Algérie convoque Housssem Aouar

C'est fait ! Houssem Aouar vient de recevoir sa première convocation internationale depuis deux ans et demi.

Alors que l’Algérie est déjà assurée de participer à la CAN 2024 en Cote d’Ivoire, voilà que les fennecs affrontent successivement l’Ouganda en éliminatoires du tournoi continental (le 18 juin), puis la Tunisie en amical (le 20 ). Et un certain Houssem Aouar est convoqué par la sélection à laquelle il a prêté allégeance il y a de cela trois mois pour participer à ces rencontres.

Le joueur lyonnais fait donc partie des quatre petits nouveaux appelés par le sélectionneur algérien Djamel Bbelmadi. S’il est aligné, le Lyonnais deviendra le premier joueur à porter à la fois les couleurs de l’Algérie après avoir honoré celles de la France à l’échelle des A depuis la fameuse équipe de FLN.

Outre le joueur rhodanien, Belmadi a opté pour Himad Abdelli et à deux joueurs de l’USM Alger, l’actuel finaliste de la Coupe de la CAF, Oussama Benbot et Aymen Mahious.