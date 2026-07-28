L’Ajax voit un talent partir après onze ans

Zakaria Ouazane quitte l’Ajax, comme l’a révélé mardi une publication sur Instagram. Mike Verweij du De Telegraaf avait indiqué lundi que le frère d’Abdellah Ouazane, qui impressionne actuellement beaucoup pendant la préparation, va rejoindre le centre de formation commun du FC Twente et de l’Heracles Almelo.

« Après onze magnifiques années, il est temps pour moi de dire au revoir au club qui a représenté pour moi bien plus qu’un simple endroit où faire du sport. Ce qui a commencé avec un garçon de neuf ans qui entrait sur le terrain avec enthousiasme s’est transformé en une période pleine d’expériences précieuses, d’amitiés et de beaux souvenirs que je chérirai pour toujours », écrit l’attaquant sur le départ sur Instagram.

« Cette décision n’a certainement pas été facile, car l’Ajax a toujours occupé une place importante dans ma vie », souligne Zakaria Ouazane dans son message de remerciement. « Je veux remercier tous ceux qui m’ont soutenu au fil des années, des entraîneurs et coéquipiers au staff. Vous avez tous contribué à mon développement, sur le terrain comme en dehors, et m’avez aidé à grandir en tant que personne. »

« L’Ajax gardera toujours une place spéciale dans mon cœur et je repense avec beaucoup de gratitude au temps que j’ai passé ici. Je souhaite le meilleur pour l’avenir au club et à toutes les personnes qui y sont impliquées », conclut l’Ajacide dans son message adressé aux supporters de l’Ajax.

Zakaria Ouazane a disputé treize matches avec Jong Ajax en Keuken Kampioen Divisie la saison dernière, notamment en raison de blessures à répétition. Il a inscrit un but.

L’attaquant semblait en route vers le Real Madrid l’an dernier, mais ce transfert ne s’est pas concrétisé. Son contrat avec l’Ajax courait jusqu’à l’été 2027.