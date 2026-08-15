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L’Ajax va vendre Ahmetcan Kaplan à NEC pour plusieurs millions

Mercato
Ajax
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A. Kaplan

L’Ajax et le NEC ont trouvé un accord au sujet d’Ahmetcan Kaplan, affirme le suiveur du club Johan Inan de l’Algemeen Dagblad. Ce transfert national porterait sur environ 2,5 millions d’euros.

À Nimègue, Kaplan va signer pour quatre saisons, ce qui le liera jusqu’à la mi-2030. La saison dernière, le Turc a déjà évolué au NEC sous forme de prêt.

En 30 matches officiels sous les couleurs du NEC, Kaplan a laissé une excellente impression. Il a également trouvé le chemin des filets à deux reprises.

Après quatre ans, Kaplan se rapproche d’un départ définitif de l’Ajax. À l’été 2022, le gaucher avait été recruté à Trabzonspor pour pas moins de 9,5 millions d’euros.

Son compteur s’arrêtera à 25 matches officiels disputés avec l’Ajax. Au NEC, Kaplan va évoluer cette saison avec son compatriote Emre Mor.

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Pour le club de Nimègue, Kaplan constitue un renfort plus que nécessaire, d’autant que Philippe Sandler sera indisponible pendant une longue période.

Le NEC espère toujours se qualifier pour la phase de groupes de la Ligue des champions. Une double confrontation face au FK Bodø/Glimt représente le dernier obstacle.

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