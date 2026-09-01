L’Ajax va recruter, en plus d’Adingra, un autre ailier gauche : la visite médicale est déjà programmée

L’Ajax s’active sérieusement pour la venue de Leo Salazar Hinojosa, rapporte Mike Verweij pour De Telegraaf. Le club d’Amsterdam veut faire venir aux Pays-Bas l’ailier gauche de 19 ans de l’Espanyol B, dans un premier temps pour Jong Ajax.

Salazar doit avoir le temps, à Jong Ajax, de poursuivre son développement avant de franchir à terme le cap vers l’équipe première. Des sources en Espagne indiquent à De Telegraaf que l’Ajax travaille sur un prêt pour le jeune attaquant, une formule appréciée du directeur technique Jordi Cruijff.

Le club d’Amsterdam entend ainsi élargir ses options sur l’aile gauche, non seulement à court terme, mais aussi en vue de l’avenir. Salazar est clairement considéré comme un talent sur le long terme, tandis que l’Ajax travaille en parallèle sur un renfort capable d’intégrer immédiatement l’équipe première.

La priorité absolue est en effet actuellement de finaliser l’arrivée de Simon Adingra. L’attaquant de 24 ans de Sunderland doit rejoindre Amsterdam sous la forme d’un prêt et est considéré au sein de l’effectif comme le remplaçant de Mika Godts.

Selon Verweij, l’Ajax devrait débourser au total 3,8 millions d’euros en salaire et indemnité de prêt pour Adingra en cas d’accord. Le directeur technique Jordi Cruijff tente en outre de faire inclure dans l’opération une option d’achat de seize millions d’euros, selon les informations évoquées.

Pour la venue de Salazar, l’Ajax a entre-temps déjà réservé un créneau pour une visite médicale, afin de pouvoir agir rapidement dès que les clubs concernés donneront leur feu vert.

L’Ajax cherche également encore à se renforcer en défense. Thilo Kehrer, de l’AS Monaco, est clairement dans le viseur en tant que défenseur central droitier expérimenté, et les discussions entre les deux clubs au sujet d’un prêt sec sont désormais en cours. Selon Foot Mercato un accord existerait même déjà à ce sujet entre l’Ajax et Monaco.