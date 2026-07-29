L’Ajax va encaisser trois millions d’euros, le transfert de Kian Fitz-Jim à Torino étant bouclé, rapporte Mike Verweij pour De Telegraaf. L’Ajax a également négocié un pourcentage à la revente.

Mardi, Gianluca Di Marzio avait déjà écrit que l’Ajax était en négociations avec Torino pour le transfert du milieu de terrain. Il n’avait toutefois avancé aucun montant.

Schira, lui, le fait. L’Ajax et Torino se rapprochent d’un accord sur une indemnité de transfert de quatre millions d’euros. Un contrat jusqu’à la mi-2030 attend Fitz-Jim.

Ce transfert n’a rien d’une surprise. Plus tôt cette année, Fitz-Jim avait confié à Voetbal International que l’Ajax avait voulu le laisser partir aussi bien l’été dernier que durant le mercato hivernal. Le joueur y était lui aussi ouvert, à condition que le bon club se manifeste.

Peu après, un club de Bundesliga s’était en outre manifesté, et le milieu de terrain était, cette fois, intéressé. Finalement, ce transfert a lui aussi capoté, car le club allemand devait d’abord vendre un joueur et l’opération n’a plus pu être conclue le jour de la date limite du mercato.

Le milieu de terrain de 23 ans est encore sous contrat jusqu’à la mi-2027, ce qui oblige l’Ajax à le vendre cet été pour encore récupérer quelque chose. De plus, les discussions autour d’une prolongation sont à l’arrêt depuis un bon moment, écrivait déjà Voetbal International auparavant.

Fitz-Jim a disputé au total 72 matches avec l’équipe première du recordman des titres aux Pays-Bas. Il y a inscrit sept buts et délivré deux passes décisives. L’Ajax l’a brièvement prêté à l’Excelsior, avec lequel il a disputé douze rencontres.