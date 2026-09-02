L’Ajax trouve un accord en Espagne et présente un ailier

L’Ajax et l’Espanyol ont trouvé un accord pour le prêt de Leo Salazar. L’ailier gauche de 19 ans évoluera à Amsterdam jusqu’à la fin de la saison sous la forme d’un prêt. L’Ajax a obtenu une option d’achat, apparemment fixée à un million d’euros, et Salazar rejoint immédiatement Jong Ajax.

Salazar est issu du centre de formation de l’Espanyol. L’international espagnol chez les jeunes a fait partie de l’équipe réserve du club catalan lors des deux dernières saisons.

Le jeune et encore inexpérimenté Salazar doit avoir le temps, à Jong Ajax, de poursuivre son développement avant de franchir à terme le cap vers l’équipe première.

De Telegraaf avait déjà révélé mardi que le directeur technique Jordi Cruijff travaillait sur une formule de prêt pour Salazar. Un jour plus tard, l’attaquant signe donc un contrat de prêt à Amsterdam.

Salazar est clairement considéré comme un talent sur le long terme. Il pourrait faire ses débuts dès vendredi avec Jong Ajax, qui se déplace sur la pelouse d’Almere City FC en deuxième division néerlandaise.

Le joueur prêté est encore sous contrat avec l’Espanyol pour deux saisons. Jusqu’ici, il a disputé 43 matches avec l’équipe réserve, mais Salazar n’a pas encore eu sa chance en équipe première.

L’Ajax travaille également sur l’arrivée de Simon Adingra, un ailier de 24 ans de Sunderland. Selon Sky Sports, les Amstellodamois souhaitent faire passer une nouvelle visite médicale à l’ailier de 24 ans de Sunderland, qui a dû manquer le début du championnat de Premier League en raison d’une blessure.