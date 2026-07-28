L’Ajax travaille au retour d’Edson Álvarez

L’Ajax travaille activement au retour d’Edson Álvarez, a fait savoir Mike Verweij ce mardi. Le Mexicain a déjà eu des discussions avec le directeur technique Jordi Cruijff.

Selon le suiveur de l’Ajax pour De Telegraaf, un accord s’annonce toutefois compliqué. L’Ajax fait également face à une forte concurrence du côté de la Real Sociedad, qui souhaite elle aussi attirer le Mexicain.

West Ham United souhaite se séparer d’Álvarez cet été. Le club réclame encore quinze millions d’euros pour ses services. L’Ajax est prêt à payer ce montant, mais doit en réalité d’abord vendre.

Comme les transferts dans le sens des départs ne s’accélèrent pas encore, le club a longtemps attendu avant d’approcher Álvarez, mais maintenant que la concurrence de la Real Sociedad devient plus intense, l’Ajax va devoir agir.

Le directeur technique Jordi Cruijff s’est déjà entretenu avec le milieu défensif, qui a déjà porté le maillot des Amstellodamois à 147 reprises lors de son premier passage à l’Ajax. Il a inscrit treize buts et délivré six passes décisives.

Selon Verweij, la « clé » des négociations pourrait résider dans le fait que West Ham United doit encore quatorze des 38 millions d’euros à l’Ajax pour Álvarez. « Pourtant, l’Ajax préférerait, selon certaines informations, créer sa propre “cagnotte de guerre” via un transfert plutôt que d’avancer les dernières échéances de paiement de West Ham United », écrit Verweij.



La Real Sociedad a formulé une offre de 7,5 millions d’euros pour 50 % des droits de transfert. Cette possibilité est également étudiée par l’Ajax. L’Ajax envisage aussi éventuellement un prêt, mais West Ham préférerait ne pas procéder ainsi.







