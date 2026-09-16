L’Ajax commence de plus en plus clairement à refléter la patte de Míchel, selon Mundo Deportivo. Le quotidien sportif catalan est impressionné par l’évolution récente à Amsterdam et estime que l’équipe peut sérieusement se mêler à la lutte pour le titre national.

« L’Ajax de Míchel a atteint sa vitesse de croisière », titre Mundo Deportivo ce mercredi. Selon le journal, on a l’impression que l’équipe actuelle existe depuis des années, alors que Míchel ne travaille sur son nouveau projet que depuis quelques mois.

L’analyse espagnole fait suite à la victoire convaincante contre Willem II (5-1). Mardi, l’Ajax a eu 70 % de possession de balle et s’est procuré pas moins de 33 tentatives. Bien que les Amstellodamois menaient déjà 2-0 à la pause, l’équipe a continué à chercher clairement davantage de buts en seconde période.

Mundo Deportivo souligne également la productivité de l’Ajax lors de ses quatre derniers matches de championnat. L’équipe a inscrit quatre buts contre Telstar, un contre le PSV et cinq contre Fortuna Sittard comme contre Willem II.

Sur cette série, l’Ajax n’a perdu que contre le PSV (1-3). Le journal conclut que l’équipe de Míchel méritait davantage dans ce match. Lors des trois autres rencontres, neuf points ont été pris et quatorze buts ont été marqués. Le défenseur Youri Baas est lui aussi particulièrement mis en avant pour ses solides performances au sein de la défense amstellodamoise.

Le journal espagnol souligne que la route vers le titre national est encore longue et que le PSV, tenant du titre, dispose de suffisamment de qualité pour tenir l’Ajax à distance. Pourtant, Mundo Deportivo voit de nettes similitudes avec le Gérone de Míchel : « À Gérone, nous avons déjà vu qu’une équipe de Míchel, dès lors que les résultats accompagnent le bon football et que la “vitesse de croisière” est atteinte, peut être pratiquement impossible à arrêter. »