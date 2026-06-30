L'Ajax se sépare de trois joueurs

L'Ajax Amsterdam officialise le départ de Vitezslav Jaros, Takehiro Tomiyasu et Oleksandr Zinchenko. Les contrats des trois joueurs expirent cet été et le club néerlandais a décidé de ne pas les prolonger.

« Nous tenons à remercier Vitezslav, Takehiro et Oleksandr pour leur engagement et leur contribution au club, et leur souhaitons beaucoup de succès dans le prochain chapitre de leur carrière », a déclaré mardi la direction de l’Ajax sur X.

Jaros a été le gardien titulaire une bonne partie de la saison dernière, avant de céder sa place à Maarten Paes, recrue hivernale, en raison de blessures.

Le directeur technique Jordi Cruijff envisage Marc-André ter Stegen comme gardien titulaire et négocie un prêt du portier allemand du FC Barcelone.

Zinchenko, arrivé le 1^(er) février pour un contrat de six mois, a vu sa saison basculer une semaine plus tard : une rupture des ligaments croisés l’écarte des terrains depuis des mois.

Tomiyasu, arrivé lui aussi lors du mercato d’hiver, a été éliminé lundi en seizièmes de finale de la Coupe du monde. Fragile, le défenseur japonais n’a disputé que 236 minutes sous le maillot ajacide.

Venise, tout juste promu en Serie A, suivrait avec attention le dossier du latéral droit, dont l’avenir en Italie reste à définir.