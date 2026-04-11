L'Ajax se relance grâce à une large victoire chez Heracles Almelo

Samedi soir, l'Ajax s'est facilement imposé sur la pelouse d'Heracles Almelo. Les Amstellodamois l'ont emporté 3-0 à l'Asito Stadion grâce à des réalisations de Mika Godts et à un doublé de Steven Berghuis, et ont géré leur fin de match malgré l'exclusion de Takehiro Tomiyasu.

Chez les Ajacides, Ko Itakura et Oscar Gloukh ont été alignés d’entrée, privant ainsi Sean Steur et Oliver Edvardsen d’une place dans le onze. Wout Weghorst a de nouveau été préféré en attaque, tandis que Tomiyasu, rétabli de sa blessure, a débuté sur le banc. Kasper Dolberg est resté sur le banc tout au long de la rencontre, tandis que Heracles alignait deux anciens Ajacides, Remko Pasveer et Naci Ünüvar.

L’Ajax a entamé la rencontre avec intensité et s’est créé les premières occasions par Jorthy Mokio puis Wout Weghorst. Après un premier avertissement sur coup franc de Berghuis, repoussé avec autorité par Pasveer, l’ouverture du score est intervenue à la 16^e minute. Godts a exploité une hésitation de Pasveer et l’a lobé avec précision alors que le gardien sortait loin de sa ligne : 0-1.

Moins d’une minute plus tard, l’Ajax doublait la mise : Weghorst, en pivot, servait Berghuis, dont la conclusion, après un une-deux, faisait 0-2. Le match était alors pratiquement plié, Heracles semblant en manque d’inspiration.

Dès la reprise, une action collective bien menée a permis à Berghuis, à la conclusion d’une série de passes, de profiter d’une nouvelle hésitation de Pasveer pour inscrire le 0-3. L’Ajax, alors en position de force face à la lanterne rouge, semblait déjà assuré de la victoire.

Par la suite, l’Ajax a continué à se créer des occasions et Weghorst ainsi que Godts ont trouvé les montants. Heracles, impuissant, n’a guère pu répondre et le public d’Almelo semblait déjà résigné à une nouvelle défaite.

En fin de match, l’Ajax a subi un nouveau coup dur : le remplaçant Tomiyasu a été expulsé, après intervention du VAR, pour avoir fauché Lequincio Zeefuik en position d’échappée. Malgré l’infériorité numérique, le club amstellodamois a tranquillement gérer la fin de rencontre et décroché des points précieux dans la course à la qualification européenne.