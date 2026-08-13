Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
imago-sport-1078526059.jpgNurPhoto
Bart DHanis

Traduit par

L’Ajax se manifeste auprès du RB Leipzig pour Lutsharel Geertruida

Mercato
Ajax

L’Ajax s’est renseigné auprès du RB Leipzig sur la situation de Lutsharel Geertruida, rapporte la branche allemande de Sky Sports. Le club amstellodamois aimerait l’obtenir sous forme de prêt.

Ce n’est un secret pour personne : Geertruida jouit d’une belle cote aux Pays-Bas. Le défenseur central, capable aussi d’évoluer au poste d’arrière droit, a déjà trouvé un accord personnel avec le PSV.

Feyenoord pense lui aussi à un retour du natif de Rotterdam, qui a fait ses débuts dans le football professionnel à De Kuip.

Leipzig souhaite toutefois se séparer définitivement de Geertruida, alors que l’Ajax et le PSV préféreraient le recruter sous forme de prêt. Les clubs néerlandais font face à la concurrence venue d’Arabie saoudite, d’Espagne et d’Angleterre.

Si aucun club ne passe concrètement à l’action, Leipzig pourrait finalement accepter un prêt en fin de mercato, selon Sky.

Ligue Conférence, Qualification
Shelbourne crest
Shelbourne
SHE
Ajax crest
Ajax
AJX

Leipzig réclame actuellement vingt millions d’euros pour le défenseur. Un montant que l’Ajax, le PSV et Feyenoord ne veulent pas mettre sur la table.

L’Ajax recherche activement un renfort défensif. Josip Sutalo n’est pas encore apte et semble parti pour quitter le club cet été. Ko Itakura est lui aussi autorisé à se trouver un nouveau club.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google