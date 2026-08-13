L’Ajax se manifeste auprès du RB Leipzig pour Lutsharel Geertruida

L’Ajax s’est renseigné auprès du RB Leipzig sur la situation de Lutsharel Geertruida, rapporte la branche allemande de Sky Sports. Le club amstellodamois aimerait l’obtenir sous forme de prêt.

Ce n’est un secret pour personne : Geertruida jouit d’une belle cote aux Pays-Bas. Le défenseur central, capable aussi d’évoluer au poste d’arrière droit, a déjà trouvé un accord personnel avec le PSV.

Feyenoord pense lui aussi à un retour du natif de Rotterdam, qui a fait ses débuts dans le football professionnel à De Kuip.

Leipzig souhaite toutefois se séparer définitivement de Geertruida, alors que l’Ajax et le PSV préféreraient le recruter sous forme de prêt. Les clubs néerlandais font face à la concurrence venue d’Arabie saoudite, d’Espagne et d’Angleterre.

Si aucun club ne passe concrètement à l’action, Leipzig pourrait finalement accepter un prêt en fin de mercato, selon Sky.

Leipzig réclame actuellement vingt millions d’euros pour le défenseur. Un montant que l’Ajax, le PSV et Feyenoord ne veulent pas mettre sur la table.

L’Ajax recherche activement un renfort défensif. Josip Sutalo n’est pas encore apte et semble parti pour quitter le club cet été. Ko Itakura est lui aussi autorisé à se trouver un nouveau club.