L’Ajax a jeté son dévolu sur Gady Beyuku, rapporte Foot Mercato. L’international français des jeunes de 20 ans est actuellement sous contrat avec Modène, en Serie B, et serait suivi par plusieurs clubs.

Beyuku évolue en Italie depuis son départ de France. Passé notamment par le FC Versailles et le Football Club 93 Bobigny, le défenseur a atterri à Triestina, où il n’a toutefois pas disputé de match officiel avec l’équipe première.

À Modène, Beyuku est ensuite parvenu à percer au deuxième échelon italien. Le latéral droit a jusqu’à présent disputé 45 matches avec le club de Serie B, pour un bilan de trois buts et une passe décisive.

Selon Foot Mercato, l’Ajax n’est toutefois pas le seul club à suivre de près la situation de Beyuku. Les Vancouver Whitecaps, la Juve Stabia et Avellino sont également intéressés, tandis qu’un club français dont le nom n’a pas été dévoilé est lui aussi sur les rangs.

Beyuku s’était déjà particulièrement illustré lors de la Coupe du monde des moins de 20 ans. Le Français a été titulaire lors de six des sept matches et y a impressionné avec la sélection nationale de jeunes.

L’équipe de France des moins de 20 ans a finalement été éliminée aux tirs au but contre le Maroc. Lors du match pour la troisième place, la sélection a ensuite également dû s’incliner face à la Colombie.

Le défenseur peut évoluer à plusieurs postes en défense, mais son poste naturel reste celui de latéral droit. Selon Transfermarkt, Beyuku dispose actuellement d’une valeur marchande d’environ 2,5 millions d’euros.

Le contrat de Beyuku à Modène court encore jusqu’à la mi-2028.