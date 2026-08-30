L’Ajax s’est imposé 0-4 dimanche sur la pelouse de Telstar, en VriendenLoterij Eredivisie. Les Amstellodamois ont livré une première période particulièrement laborieuse, avant de faire clairement la différence grâce à des buts de Davy Klaassen, Steven Berghuis, Tolu Arokodare et du remplaçant Marcos Leonardo.

L’Ajax a débuté avec Dies Janse dans le onze de départ en remplacement de Youri Baas, tandis qu’Oscar Gloukh évoluait sur le côté gauche. L’équipe de l’entraîneur Míchel Sánchez a eu beaucoup le ballon dès l’entame, sans pour autant parvenir à se montrer réellement dangereuse. Le rythme était faible et Telstar a tenu les visiteurs éloignés de son but sans trop de difficultés.

L’équipe à domicile s’est montrée un peu plus entreprenante au fil de la première période. Après 27 minutes, Telstar a obtenu un corner après que Janse a contré un centre de Jelani Seedorf, tandis que Rui Mendes a ensuite tiré à côté en se retournant. À ce moment-là, l’Ajax n’avait toujours pas créé la moindre occasion sérieuse.

À la 37e minute, la première véritable opportunité de l’Ajax a directement fait mouche. Berghuis a enroulé un corner dangereux vers l’intérieur, avant que Klaassen ne pousse le ballon au fond des filets de près pour le 0-1. Peu après, Gerald Alders a tenté sa chance de loin pour Telstar, mais Marc ter Stegen a réalisé l’arrêt.

Juste avant la pause, l’Ajax pensait finalement regagner les vestiaires avec une avance plus large. Gloukh a servi Julian Brandt d’une passe subtile, avant que l’Allemand ne pique joliment le ballon au-dessus de Ronald Koeman junior. Brandt était toutefois légèrement hors jeu et, après intervention de la VAR, le but a été définitivement annulé.

Telstar s’est procuré une énorme occasion d’égaliser peu après la reprise. Alders a récupéré le ballon sur un Jorthy Mokio nonchalant et a lancé Mendes, mais Ter Stegen a empêché le 1-1 d’un bel arrêt. Quelques minutes plus tard, Mendes a de nouveau tiré à côté, avant que l’Ajax ne prenne le match en main en peu de temps.

À la 56e minute, Berghuis a doublé la mise après une contre-attaque rapide en éliminant Tyrone Owusu avant de marquer du droit. Quatre minutes plus tard, le score est aussi passé à 0-3 : Koeman junior a perdu le ballon au profit de Klaassen, avant que Berghuis ne serve Arokodare et que l’attaquant ne conclue. Berghuis a ainsi eu une grande part dans l’avance amstellodamoise avec un but et deux passes décisives.

Dans la phase finale, Sánchez a notamment fait entrer Abdellah Ouazane, Youri Baas, Oliver Edvardsen et Marcos Leonardo, tandis que Joffre Torrents, arrivé du FC Barcelone, a lui aussi fait ses débuts avec l’Ajax en tant que remplaçant.

Leonardo a fixé le score final à 0-4 à la 78e minute après que Koeman junior a mal repoussé une frappe de Ouazane et que le Brésilien a continué son effort après une première tentative faible. L’Ajax a ainsi fini par décrocher une large victoire à Velsen-Zuid, malgré une première période extrêmement compliquée.