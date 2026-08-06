L’Ajax a pris une sérieuse option sur une place en barrages de la Conference League lors du match aller face à Shelbourne FC. Les Amstellodamois ont dominé dès le coup d’envoi et ont creusé l’écart jusqu’à mener largement 3-0, avant d’encaisser un but évitable en fin de match : score final 3-1. Le match retour aura lieu jeudi prochain en Irlande.

Fait assez surprenant, Míchel a laissé sur le banc la quasi-totalité de ses recrues estivales au coup d’envoi. Maarten Paes a été préféré dans les buts au nouveau venu Marc ter Stegen, tandis que Julian Brandt, Caio Henrique, Marcos Leonardo et Tolu Arokodare ont débuté comme remplaçants ; en outre, Anton Gaaei a remplacé Lucas Rosa au poste d’arrière droit, et Mika Godts, malgré son accord personnel avec le Paris Saint-Germain, figurait tout de même dans le onze de départ. Entré en jeu, Brandt a effectué ses débuts officiels sous le maillot de l’Ajax.

L’Ajax est immédiatement parti à l’attaque dès le coup d’envoi et a obtenu un penalty après seulement quelques minutes. Godts a été touché dans la surface de réparation par Ali Coote, et si l’arbitre a d’abord laissé jouer, il a finalement désigné le point de penalty après intervention de la VAR.

L’attaquant belge s’est lui-même chargé de le tirer et a tranquillement frappé en plein centre à la sixième minute : 1-0. Shelbourne s’est ensuite massivement replié, sans pour autant parvenir à freiner durablement les offensives amstellodamoises.

Après vingt minutes, Wijndal a manqué de peu de pouvoir frapper après une passe en profondeur de Steven Berghuis, mais deux minutes plus tard, l’Ajax a bien fait le break. Berghuis a de nouveau adressé un excellent long ballon en direction de Wijndal, qui a parfaitement contrôlé le ballon dans la surface avant de marquer du pied droit en tombant pour le 2-0.

L’Ajax a continué ensuite à dominer les débats et s’est offert une énorme occasion d’inscrire un troisième but par l’intermédiaire d’Oscar Gloukh. Le milieu de terrain a été servi après une attaque sur le côté gauche, mais sa tentative molle n’a guère posé de problème au gardien Conor Beach, avant que Wijndal ne tire encore au-dessus sur un centre de Gaaei juste avant la pause.

Au retour des vestiaires, l’Ajax a de nouveau frappé rapidement. À la 50e minute, Berghuis a adressé un centre rentrant depuis le côté droit, et Dolberg, grâce à un appel intelligent, est passé devant son adversaire pour pousser le ballon au fond de près derrière Beach : 3-0.

Peu après, Godts a eu l’occasion, à onze mètres, d’inscrire son deuxième but de la soirée après une main d’un défenseur de Shelbourne. Godts a tiré son penalty de manière extrêmement faible et a vu Beach s’interposer.

Leonardo a ensuite eu plusieurs occasions d’inscrire son premier but avec l’Ajax, mais le Brésilien a tiré à côté à trois reprises. Shelbourne a réduit l’écart de manière inattendue à la 84e minute : Paes a d’abord repoussé la frappe de Coote, avant que Kelly ne reprenne le rebond pour porter le score à 3-1.