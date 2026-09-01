L’Ajax s’attache un candidat de premier plan pour sa défense

Thilo Kehrer va terminer la saison à l’Ajax. L’expert du mercato Fabrizio Romano a annoncé mardi sur X, via son célèbre « here we go », que le club d’Amsterdam est parvenu à un accord verbal avec le défenseur de l’AS Monaco.

Kehrer arrive en prêt en provenance de Monaco et, selon Romano, il a déjà signé le contrat de prêt. La visite médicale de l’international allemand aux 28 sélections n’a révélé aucun problème.

Algemeen Dagblad a indiqué plus tôt mardi que Kehrer était un candidat important pour renforcer la défense. Selon les informations, le montant du prêt qu’Ajax doit payer s’élève à deux millions d’euros et aucune option d’achat n’a été négociée.

Le joueur de 29 ans est sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’à la mi-2028, où il a dû se contenter d’une place sur le banc lors des premiers matches de championnat.

L’Ajax et Monaco doivent encore officialiser l’accord de prêt. On s’attend à ce que le feu vert arrive rapidement depuis Amsterdam.

Kehrer peut évoluer aussi bien dans l’axe de la défense qu’au poste d’arrière droit et apporte en outre l’expérience nécessaire. L’Allemand est passé par les centres de formation du VfB Stuttgart et de Schalke 04 avant de décrocher un transfert au Paris Saint-Germain.

En 2022, Kehrer a rejoint West Ham United, avant d’atterrir deux ans plus tard à Monaco dans le cadre d’un prêt. Le club français l’a ensuite recruté définitivement. Au cours de sa carrière, Kehrer a également porté le maillot de la sélection allemande à 28 reprises.