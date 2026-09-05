Menno Geelen ne se reconnaît pas dans l’image selon laquelle Jordi Cruijff, en tant que directeur technique de l’Ajax, suivrait principalement sa propre ligne. Le directeur général dément fermement cette perception dans un entretien accordé à De Telegraaf et qualifie au contraire Cruijff de joueur d’équipe.

Geelen réagit ainsi indirectement à un article au vitriol que Het Parool a publié début juillet sur la manière de travailler de Cruijff. Celui-ci y était présenté comme un solitaire qui se serait en grande partie coupé de l’organisation existante et travaillerait surtout avec ses propres hommes de confiance. Dix (anciens) employés du club se plaignaient dans le quotidien d’avoir été mis à l’écart.

Selon Geelen, cela ne correspond pas à ce qu’il voit lui-même au quotidien. « Je ne me reconnais pas dans cette image », dit-il. « Jordi est justement un joueur d’équipe. Je lui ai moi-même parlé pratiquement tous les jours ces derniers mois, sur toutes sortes de sujets. »

Geelen souligne que Cruijff travaille en étroite collaboration avec plusieurs personnes au sein de l’Ajax. « Jordi échange aussi beaucoup avec notre directeur financier Shashi Baboeram Panday. Et il associe Daniel de Ridder et Siem de Jong, qui se développent comme managers techniques. »

Cruijff serait également en contact fréquent avec le staff technique et le conseil de surveillance. « Jordi échange aussi beaucoup avec l’entraîneur, d’autres membres du staff et avec le commissaire au football », affirme Geelen, qui prend ainsi ses distances avec l’image d’un Cruijff opérant principalement de manière indépendante.

Les nombreux nouveaux joueurs ont aussi donné lieu cet été à des comparaisons avec Sven Mislintat, qui, en 2023, avait fait venir douze joueurs à Amsterdam en tant que directeur technique, et qui ont quasiment tous échoué. Geelen estime que cette comparaison ne tient pas. « La période Mislintat a été longuement évaluée, y compris en externe. Il en est notamment ressorti que l’axe football au sein de l’organisation n’était pas en ordre. Cela a été corrigé. »

Selon Geelen, le processus de transfert a lui aussi changé depuis. « L’ensemble du processus de transfert a également été réexaminé et amélioré. Durant la période Mislintat, j’avais peut-être une responsabilité différente en tant que directeur commercial, mais je me sentais tout de même responsable. »