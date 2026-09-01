L’Ajax recrute, en plus d’Adingra, un autre ailier gauche : la visite médicale est déjà programmée

L’Ajax s’active sérieusement pour faire venir Leo Salazar Hinojosa, rapporte Mike Verweij pour De Telegraaf. Le club d’Amsterdam veut attirer aux Pays-Bas le jeune ailier gauche de 19 ans d’Espanyol B, dans un premier temps pour le Jong Ajax.

Salazar doit avoir le temps, au Jong Ajax, de poursuivre son développement avant de franchir à terme le cap vers l’équipe première. Des sources en Espagne indiquent à De Telegraaf que l’Ajax travaille sur un prêt pour le jeune attaquant, une formule appréciée du directeur technique Jordi Cruijff.

Le club d’Amsterdam entend ainsi élargir ses options sur le flanc gauche, non seulement à court terme, mais aussi en vue de l’avenir. Salazar est clairement considéré comme un talent pour le long terme, tandis que l’Ajax travaille en parallèle sur un renfort capable d’intégrer immédiatement l’équipe première.

La priorité absolue est actuellement de boucler l’arrivée de Simon Adingra. L’attaquant de 24 ans de Sunderland doit rejoindre Amsterdam sous forme de prêt et est considéré au sein de l’effectif comme le remplaçant de Mika Godts.

Selon Verweij, l’Ajax devrait débourser au total 3,8 millions d’euros en salaire et indemnité de prêt pour Adingra en cas d’accord. Le directeur technique Jordi Cruijff tente en outre d’inclure dans l’opération une option d’achat qui s’élèverait, selon les informations, à seize millions d’euros.

Pour la venue de Salazar, l’Ajax a entre-temps déjà réservé un créneau pour une visite médicale, afin de pouvoir agir rapidement dès que les clubs concernés donneront leur feu vert.

L’Ajax cherche également encore à se renforcer en défense. Thilo Kehrer, de l’AS Monaco, est clairement ciblé comme défenseur central droitier expérimenté et des discussions sont déjà en cours entre les deux clubs autour d’un possible prêt sec. Selon Foot Mercato un accord existerait même déjà entre l’Ajax et Monaco à ce sujet.