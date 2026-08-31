Le transfert de Youri Regeer au Werder Brême est quasiment bouclé. Le milieu de terrain de 23 ans a passé sa visite médicale lundi après-midi et a signé avec le club allemand, rapporte Johan Inan de l’Algemeen Dagblad sur X.

L’Ajax officialisera prochainement le prêt avec option d’achat, selon le journaliste. On sait désormais aussi quel montant le club amstellodamois recevra immédiatement : le Werder Brême paiera, d’après Inan, « une faible indemnité de prêt » de 200 000 euros.

Il avait déjà été révélé dimanche que l’Ajax et le Werder Brême avaient trouvé un accord définitif pour le transfert temporaire de Regeer. Les Allemands prendront en outre en charge l’intégralité du salaire du milieu de terrain pendant la durée du prêt, avait déjà indiqué De Telegraaf.

Le Werder Brême a également négocié une option d’achat de cinq millions d’euros. Si le club de Bundesliga décide de la lever, Regeer pourrait donc encore rapporter à terme une somme conséquente à l’Ajax.

L’Ajax avait rapatrié Regeer du FC Twente en janvier 2025 pour 4,5 millions d’euros. Peu après son retour, le joueur formé au club amstellodamois s’est blessé, et sa deuxième période à la Johan Cruijff ArenA n’a jamais vraiment décollé.

À l’Ajax, Regeer a régulièrement été utilisé comme milieu défensif et a bénéficié d’un temps de jeu important sous Fred Grim et Oscar Garcia. Il avait également commencé à ce poste sous Míchel Sánchez, sans toutefois parvenir à suffisamment convaincre.

L’arrivée de Sofyan Amrabat a encore réduit les perspectives de Regeer. Jordi Cruijff voulait, selon De Telegraaf, de préférence le vendre définitivement, mais un prêt avec option d’achat s’est finalement avéré être la meilleure solution possible.

Regeer est encore sous contrat avec l’Ajax jusqu’à la mi-2029 et a jusqu’ici disputé 57 matches officiels avec l’équipe première, pour deux buts et cinq passes décisives.