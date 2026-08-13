L’Ajax pense à Steven Bergwijn comme successeur de Mika Godts

L’Ajax s’est renseigné auprès d’Al-Ittihad au sujet de Steven Bergwijn. Le club d’Amsterdam a étudié les possibilités de le faire revenir à la Johan Cruijff ArenA, comme le sait Mounir Boualin.

Mardi, Voetbal International a annoncé que Bergwijn pouvait quitter Al-Ittihad pour une fraction de son montant d’achat (21 millions d’euros).

L’Ajax était intéressé par l’ailier gauche, qui pourrait servir de remplaçant à Mika Godts en cas de vente de ce dernier.

Toutefois, Bergwijn ne devrait selon toute vraisemblance pas faire son retour à Amsterdam. D’après Boualin, Al-Ittihad a changé de position et l’attaquant peut finalement prolonger son contrat arrivant à expiration en Arabie saoudite.

Le club discute actuellement avec lui d’un nouveau contrat jusqu’à la mi-2028, voire 2029. L’avenir de Bergwijn semble donc se situer en Arabie saoudite, même s’il doit encore donner son accord à la proposition.

Selon Boualin, plusieurs clubs européens s’intéressaient à l’ancien joueur du PSV, de Tottenham Hotspur et de l’Ajax, mais ils devraient tous passer à côté du transfert de la recrue la plus chère de l’histoire du club d’Amsterdam (32 millions d’euros).