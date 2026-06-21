Le Sporting Portugal a officialisé la prolongation du contrat de l’attaquant de seize ans Martim Ribeiro, malgré l’intérêt concret de l’Ajax Amsterdam.

Ajax Showtime et A Bola ont récemment révélé l’intérêt des Amstellodamois pour ce jeune talent offensif de premier plan, auteur de 11 buts en 26 matchs avec les U17 du club la saison dernière.

Le jeune attaquant a finalement opté pour la signature de son premier contrat professionnel avec les Lions. « Un rêve qui devient réalité », a-t-il confié sur Instagram. « C’est avec une grande fierté que je signe mon premier contrat professionnel avec le Sporting Clube de Portugal. »

« Merci à ma famille pour son soutien inconditionnel et pour avoir rendu ce moment possible. Je remercie également le club et tous ceux qui ont pris part à ce parcours. Il est désormais temps de tout donner pour ce maillot », a-t-il déclaré.

Il est le petit frère de Rodrigo Ribeiro, déjà lancé chez les pros au Sporting et recruté cet été par le FC Augsbourg pour cinq millions d’euros. La saison passée, l’aîné évoluait déjà en Bavière sous forme de prêt.

« J’espère suivre ses traces et devenir encore meilleur », explique Martim Ribeiro. « Mon plus grand rêve est de remporter la Ligue des champions avec le Sporting. »

L’Ajax, qui avait récemment tenté de recruter Bailey Rice avant que l’attaquant ne prolonge aux Rangers, devrait toutefois finaliser l’arrivée du défenseur de l’AS Monaco Caio Henrique.