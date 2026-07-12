L'Ajax négocie l'arrivée d'un attaquant brésilien évalué à 20 millions d'euros

Outre Azzedine Ounahi, l’Ajax aurait une autre cible de transfert de choix en vue. Selon Fabrizio Romano, le club d’Amsterdam travaillerait à l’arrivée de l’attaquant Marcos Leonardo.

Le Brésilien de 23 ans est actuellement sous contrat avec Al Hilal. La saison dernière, il a inscrit seize buts en trente matches de championnat.

Selon l’expert des transferts, les premières discussions entre l’Ajax et l’entourage de l’attaquant ont déjà eu lieu, et ce dernier quittera Al Hilal cet été quoi qu’il arrive.

En s’intéressant à Leonardo, l’Ajax vise, tout comme avec Ounahi, un joueur doté d’une valeur marchande importante. Transfermarkt estime la valeur du Brésilien à vingt millions d’euros. Selon le même site, Ounahi représente une valeur de marché de dix millions d’euros, bien qu’il disposerait d’une clause libératoire de 25 millions d’euros.

Plusieurs journalistes italiens avaient déjà évoqué l’intérêt amstellodamois pour Leonardo. Romano a confirmé ces informations dimanche matin, précisant que les premiers contacts avaient déjà été établis.

L’Ajax cherche activement des renforts offensifs : Wout Weghorst a rejoint le FC Twente et le club ne s’opposerait pas à un départ de Kasper Dolberg, laissant pour l’instant Don-Angelo Konadu comme unique avant-centre de l’effectif.

En 2024, il avait quitté Santos pour Benfica contre vingt millions d’euros, avant de rejoindre Al Hilal six mois plus tard pour environ quarante millions d’euros.