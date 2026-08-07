L’Ajax est ouvert à un départ de Youri Baas si une bonne offre se présente cet été. Selon le suiveur du club Mike Verweij, de De Telegraaf, le défenseur de 23 ans est quelque peu le dindon de la farce à Amsterdam.

Verweij évoque la situation dans le podcast Kick-off, dans lequel un possible départ de Josip Sutalo est également abordé. Le défenseur croate aurait reçu plusieurs offres selon les médias de son pays, dont une proposition de Benfica.

« J’ai aussi entendu que quelques autres joueurs pouvaient encore partir et que l’Ajax serait même prêt à réfléchir à une offre pour Youri Baas si elle arrivait », ajoute Verweij.

Selon le journaliste, la position de Baas au sein de l’effectif a changé depuis le retour de Daley Blind. « Baas semble quand même devenir un peu le dindon de la farce », affirme Verweij, qui souligne en même temps que l’entraîneur Míchel Sánchez a confiance en ce défenseur gaucher.

« Après le match contre Shelbourne, nous avons aussi discuté avec Míchel Sánchez, et il est vraiment très confiant au sujet de Baas. Il croit beaucoup en lui. »

Malgré cette confiance, l’Ajax n’exclut donc pas une vente si un club intéressé se manifeste avec une proposition attractive. « Je pense quand même que s’il y a une bonne offre pour lui, alors une vente deviendra aussi envisageable », conclut Verweij.

Baas a également été associé auparavant au PSV, mais un transfert à Eindhoven n’est pas réaliste. « À moins qu’ils n’arrivent avec un gros sac d’argent », dit Verweij au sujet d’une éventuelle tentative du PSV. « Je pense que l’Ajax veut le vendre à tout le monde, sauf aux concurrents aux Pays-Bas. »