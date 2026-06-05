Le Bayern Munich a placé Ismael Saibari en tête de sa short-list, toutefois le PSV ne compte pas le laisser partir sans lutte. D’après Christian Falk, journaliste à BILD, le club d’Eindhoven réclame une indemnité bien supérieure au montant que le géant allemand souhaite investir.

Sur sa chaîne YouTube, Falk affirme que le Bayern est très intéressé et révèle : « J’ai entendu dire que le Bayern Munich a proposé 48 millions d’euros ». Selon lui, des discussions sont déjà en cours entre les deux clubs.

Selon Falk, le club d’Eindhoven rappelle que le Bayern était prêt à investir bien davantage pour Anthony Gordon, finalement parti de Newcastle United vers le FC Barcelone.

« Le Bayern voulait payer environ 60 millions d’euros pour Gordon », rappelle Falk. « C’est pourquoi le PSV dit maintenant : si ce montant était disponible, nous le voulons aussi pour Saibari. » Selon l’expert, le club bavarois est d’ores et déjà pratiquement d’accord avec le joueur lui-même.

Néanmoins, l’accord n’est pas encore acquis : les deux clubs négocient toujours le montant du transfert, et la visite médicale n’est pas encore planifiée.

Si le dossier Saibari échouait, l’Ajax pourrait en subir les conséquences : Munich suit aussi Mika Godts, même si le Belge n’est pas la priorité actuelle.

« Godts est une alternative pour le Bayern », explique Falk. « Il est moins bien coté que Saibari, bien qu’il ait réalisé une très bonne saison. De plus, il est moins cher, avec un prix d’environ 35 millions d’euros. »

Si un accord est trouvé, Saibari établira un nouveau record de transfert sortant à Eindhoven, actuellement détenu par Cody Gakpo, parti à Liverpool pour 42 millions d’euros plus 7 millions de bonus.